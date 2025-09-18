Siete retos para ser metropolitanos

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

¿Para qué? Es la pregunta que planteó Oriol Nel·lo, doctor en Geografía, ante los asistentes. «¿Para hacer qué? ¿No tenemos ya suficientes administraciones? ¿En qué nos ayudaría?», prosiguió. En su ponencia, desgranó los siete grandes retos del territorio y cómo un gobierno metropolitano facilitaría encaminarse hacia una solución. Los desafíos eran claros: la cohesión territorial, el acceso a la vivienda, el cambio climático y la gestión del riesgo, la movilidad y las infraestructuras, los usos del suelo, la energía y el agua, y la estrategia económica.

El punto de partida era el proceso de urbanización de Cataluña de los dos últimos siglos. Se ha caracterizado por una aguda concentración de población y actividad que configura grandes áreas urbanas, que crecen, un factor que comporta que las realidades dejen de ser locales para superar las fronteras y que las dinámicas requieran una coordinación compartida. Todo ello, en detrimento de la despoblación interior, hasta el punto de que haya municipios que «tienen muchas dificultades para prestar los servicios básicos a la ciudadanía».

Nel·lo explicó que un gobierno metropolitano facilitaría la interlocución con los estamentos superiores —la Generalitat, el Estado y la Unión Europea— y la proposición de proyectos conjuntos para afrontar materias como la rehabilitación de vivienda, la financiación del sistema de transporte público o el impulso de la transición energética. Entre los beneficios que aportaría la metrópoli, apuntó un mayor potencial de cohesión social y equidad territorial, una mejora en la eficiencia en la gestión de las redes y la coordinación en la inversión y gestión de las infraestructuras de movilidad. «La disposición de un Área Metropolitana no es la solución a todos los problemas, pero sí es un mecanismo que nos puede ayudar a avanzar en la buena dirección», concluyó.