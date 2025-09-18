Un robo de cobre en les Borges Blanques paraliza la R13 y R14 entre Lleida y Tarragona

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

Un robo de cobre de la catenaria en la zona de les Borges Blanques, en la provincia de Lleida, ha obligado a suspender la circulación de las líneas R13 y R14 de Alrededores entre Lleida y Tarragona a primera hora de este jueves, aunque ya se ha restablecido.

Así lo ha informado Protección Civil en su cuenta de X y han confirmado a EFE fuentes de Renfe, que han concretado que, si bien el tramo ferroviario afectado por el robo era entre les Borges Blanques y Canal d'Urgell, como ha avisado Adif también en X, se ha temido que suspendan la circulación entre Lleida y Tarragona.

Protección Civil ha avisado a las 04:41 horas de esta madrugada que una «incidencia vandálica» -un robo de cobre, como han explicado las fuentes consultadas- ha obligado a establecer la prealerta del plan FERROCAT y a cortar la circulación de la R13, que conecta Lleida y Barcelona por Valls (Alt Camp), y la R14, que conecta las mismas ciudades, pero a través de Tarragona y Reus (Baix Camp).

Para sortear el corte , Renfe ha habilitado un servicio de autobuses entre Lleida y Tarragona, algunos directos y otros con las paradas que hacen habitualmente las líneas de tren.

Como han detallado las fuentes consultadas, la tensión en la catenaria se ha recuperado a las 09:00 horas, cuando los técnicos de Adif han repuesto el cable, cosa que ha permitido reanudar la circulación antes de las 10:00 horas.

Por su parte, Protección Civil ha desactivado la prealerta del plan FERROCAT a las 07:25 horas.