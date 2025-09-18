Transporte
Un robo de cobre en les Borges Blanques paraliza la R13 y R14 entre Lleida y Tarragona
La incidencia ha provocado la activación del plan Ferrocat
Un robo de cobre de la catenaria en la zona de les Borges Blanques, en la provincia de Lleida, ha obligado a suspender la circulación de las líneas R13 y R14 de Alrededores entre Lleida y Tarragona a primera hora de este jueves, aunque ya se ha restablecido.
Así lo ha informado Protección Civil en su cuenta de X y han confirmado a EFE fuentes de Renfe, que han concretado que, si bien el tramo ferroviario afectado por el robo era entre les Borges Blanques y Canal d'Urgell, como ha avisado Adif también en X, se ha temido que suspendan la circulación entre Lleida y Tarragona.
Protección Civil ha avisado a las 04:41 horas de esta madrugada que una «incidencia vandálica» -un robo de cobre, como han explicado las fuentes consultadas- ha obligado a establecer la prealerta del plan FERROCAT y a cortar la circulación de la R13, que conecta Lleida y Barcelona por Valls (Alt Camp), y la R14, que conecta las mismas ciudades, pero a través de Tarragona y Reus (Baix Camp).
Para sortear el corte , Renfe ha habilitado un servicio de autobuses entre Lleida y Tarragona, algunos directos y otros con las paradas que hacen habitualmente las líneas de tren.
Como han detallado las fuentes consultadas, la tensión en la catenaria se ha recuperado a las 09:00 horas, cuando los técnicos de Adif han repuesto el cable, cosa que ha permitido reanudar la circulación antes de las 10:00 horas.
Por su parte, Protección Civil ha desactivado la prealerta del plan FERROCAT a las 07:25 horas.