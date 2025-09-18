El Área Metropolitana concreta su cronograma: la estrategia, lista en 2026

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La creación del Área Metropolitana del Camp de Tarragona avanza con paso firme. El diputado delegado de Proyectos Europeos de la Diputació de Tarragona, Vale Pino, detalló que en octubre se constituirá «la asociación, mancomunidad o el nombre legal que sea más favorable» que gestionará la iniciativa supramunicipal y que será en febrero de 2026 cuando «empecemos a hablar del sistema de gobernanza». Lo dijo ayer, antes de la primera sesión plenaria de definición de la Estrategia Metropolitana del Camp de Tarragona.

La consultora Daleph, encargada de confeccionar la hoja de ruta, señaló que la elaboración se dividirá en cinco fases. La primera, de análisis y diagnóstico, corresponde al momento actual y se basa en la recopilación de datos —cambio climático, movilidad, etc.— para poder extraer retos y problemáticas comunes. Se continuará con diferentes procesos participativos que buscarán la implicación de «todos», desde instituciones hasta agentes sociales y económicos y la ciudadanía. Es un paso que debe concretarse, pero que estará presente en cada momento de debate. Con la información recopilada, se procederá a redactar la estrategia y a preparar el plan de acción con una serie de proyectos tractores. Además, se creará un observatorio que permita evaluar las iniciativas.

Aterrizando en el calendario, entre septiembre y octubre se publicará una encuesta ciudadana y se programarán actividades para escuchar múltiples voces. Será entre el último trimestre del año y comienzos del siguiente cuando se procederá a la redacción de la estrategia. En paralelo, se convocará una nueva sesión plenaria para priorizar los retos y el grupo de trabajo propondrá proyectos para afrontarlos. Entre enero y marzo se definirá la matriz de impacto de los proyectos. «La Estrategia Metropolitana busca un futuro más sostenible e integrado, con el objetivo de fomentar una mejor calidad de vida», expresó Nora Burrassó, de Daleph.

El encuentro contó con la presencia de alcaldes —del grupo impulsor y más allá—, otras autoridades y agentes del territorio. Pino expresó que «tenemos el margen de unos 30 municipios» en lo referente a la conformación de la entidad gestora, pero precisó que aún no se ha cerrado cuántos se incluirán en la versión final. «Tendremos que ver si aquellos que hoy nos acompañan consideran provechoso formar parte de alguna manera», deseaba antes de iniciar el acto. Al terminar la sesión, parecía imperar la voluntad de seguir escuchando las concreciones de un proyecto «interesante». Por su parte, la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, subrayó que la definición del Área Metropolitana «no será sencilla», pero, si bien «el reto es muy grande», las oportunidades «lo son todavía más».

Los agentes del territorio mostraron ganas de ver los siguientes pasos. El director de Relaciones Externas y Puerto-Ciudad de la Autoridad Portuaria de Tarragona, Joan Basora, declaró a Diari Més que «tenemos que hacer entre todos posible que no haya sido solo un punto de partida, sino que tenga continuidad». «No es un tema importante, sino crucial», expresó, subrayando la necesidad de un «consenso metropolitano» para impulsar unas entidades que deben ir más allá de los colores políticos.

El gerente del Clúster TIC Catalunya Sud, Sergi Novo, valora que es «una herramienta necesaria para afrontar de manera conjunta y eficiente retos que son comunes a los municipios, a las empresas, a las entidades y a la ciudadanía». «Es fundamental que contribuya a potenciar el desarrollo económico, reforzar el tejido empresarial y consolidar un entorno atractivo para captar inversiones», añade. Asimismo, opina que el gran reto será «alcanzar una visión compartida, ejercer una unidad generosa y establecer una gobernanza público-privada efectiva», con la «mirada puesta en el futuro y en el bienestar de la región».

El vicerrector de Economía, Infraestructuras y Relaciones Institucionales de la URV, Juan Antonio Duro, afirma que «estaremos encantados de participar en esta estrategia que irá en beneficio del ámbito territorial, de las empresas y, sobre todo, de los ciudadanos». Además, considera que el Área Metropolitana «permitirá funcionar de manera más eficiente, porque hay elementos que tienen un interés mucho más allá de un municipio».