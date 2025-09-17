Un hotel de Barcelona impulsa el enoturismo en el Priorat con viajes en helicóptero

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

Torre Melina Grande Meliá, el único hotel urbano de Barcelona con helipuerto, ha creado una experiencia única para los amantes del vino y la gastronomía: un viaje en helicóptero directo al corazón del Priorat para disfrutar de una jornada entre viñas, catas exclusivas y alta cocina.

Desde septiembre, tanto los huéspedes del hotel como el público local pueden elevarse desde Barcelona y sobrevolar los paisajes de Cataluña hasta el Priorat. Ya aterrados en las viñas de las bodegas Mas Igneus, los participantes disfrutan de una jornada completa de enoturismo al puro estilo prioratí: brunch, vendímia manual, pisado tradicional de uva y cata de vinos rodeados por la belleza de los viñeros.

De vuelta a Torre Melina, la escapada continúa con un menú degustación creado por el chef Íñigo Urrechu en el restaurante Erre Barcelona, inspirado en los vinos probados durante el día, y finaliza con «El ritual de la uva», un tratamiento exclusivo en el nuevo spa SeaSkin Life Holistic Club.

Esta actividad sólo está disponible durante los meses de septiembre y octubre, coincidiendo con el momento más emblemático del ciclo vitivinícola.