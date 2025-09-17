Ecoespai de Miami Platja: un nuevo centro de servicios y coworking municipal

El Ecoespacio de Miami Playa acoge desde esta semana varias concejalías municipales y espacios de coworkingCedida

El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp ha iniciado esta semana el traslado de varias concejalías en el nuevo Ecoespai de Miami Platja, un equipamiento moderno diseñado para concentrar servicios estratégicos e impulsar la transición ecológica y económica del municipio.

Desde ahora, el nuevo edificio —situado en la calle Girona, en el centro de Miami Platja- acoge las concejalías de Turisme, Impuls Econòmic, Platges, Medi Natural i Salut Pública, Transició Energètica i Ecològica, i Residus i Neteja Viària.

Un equipamiento sostenible y abierto al tejido empresarial

El Ecoespai ha sido concebido con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental. Además de las oficinas municipales, dispone de una sala para actos con capacidad de 180 personas, cuatro despachos para empresas, un espacio de coworking con ocho puestos de trabajo, dos salas de reuniones y un aula de formación.

Los espacios de coworking estarán disponibles para alquiler próximamente, a través de los precios públicos aprobados por el consistorio.

Uno de los servicios destacados que ya ofrece atención al público en el Ecoespai es el Área de Impulso Económico y de Ocupación, que trabaja para fomentar el empleo y fortalecer el tejido empresarial local. Desde este servicio se ponen a disposición de la ciudadanía: el asesoramiento en emprendedores y empresas, desde la idea de negocio hasta la consolidación, formación especializada para personas en situación de paro, y la promoción del suelo industrial y el apoyo al comercio local.

Cambio de ubicación de l'OME

Paralelamente, el Ayuntamiento ha informado de que la Oficina Municipal d’Escolarització (OME) se traslada del antiguo Centro Polivalente de Miami Platja al edificio de la Avenida de Málaga, 32, que hasta ahora ocupaba el Espai.