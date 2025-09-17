Un detective declara que los profesores de las autoescuelas Roquetes-Temple daban a los alumnos las preguntas del examen

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El detective contratado por varias autoescuelas de Terrebro ha declarado este miércoles que envió un chico a sacarse el carné de moto a una de las autoescuelas Roquetes-Temple de Tortosa para averiguar cuál era su praxis ante el elevado número de aprobados. Según este testimonio, el joven le explicó que los profesores del centro le decían qué preguntas se tenía que estudiar porque serían las que saldrían al examen.

En la jornada, también ha declarado un agente de los Mossos d'Esquadra que ha señalado que intervinieron más de 96.000 euros en efectivo en el domicilio de los propietarios. El policía no ha podido explicar el contenido de las cámaras instaladas, donde se hacían los exámenes, ya que estas pruebas se declararon nulas.