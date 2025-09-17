Más de 700 pisos turísticos en Tarragona serán de alquiler permanente

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Más de 700 pisos turísticos irreguars de la demarcación de Tarragona se convertirán en pisos regulados de alquiler permanente. Así lo ha anunciado la diputada del PSC por Tarragona Rosa Maria Ibarra, según las últimas estimaciones del partido socialista sobre los pisos que no cumplen la normativa en el territorio.

La diputada vallense ha hecho referencia al anuncio que Pedro Sánchez hizo el pasado domingo sobre los más de 53.000 pisos turísticos irregulares revocados, y destaca que en esta primera fase «ya se han cedido los solares para poder habilitar 20.000 nuevas viviendas». El grupo tarraconense demandó al ayuntamiento la habilitación de varios solares para la construcción de nuevos pisos regulados, y finalmente el proyecto de transformación de pisos de alquiler permanente se llevará a cabo «para la gente joven y las familias.

Las zonas declaradas tensionadas por la situación de la vivienda irregular seguían afectando en Tarragona, especialmente en las zonas de costa más turísticas.