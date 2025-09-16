Miami Platja acoge la cuarta edición del End Summer Festival del 19 al 21 de septiembre

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

Miami Platja se prepara para vivir, del 19 al 21 de septiembre, la cuarta edición del End Summer Festival, una de las grandes fiestas de cierre del verano en la Costa Daurada. El evento, organizado por Mont-roig Miami Turisme, se celebrará en la Playa de la Punta del Riu y al Bosquet del Llastres, con una programación pensada para todos los públicos.

Durante tres días, el festival combinará música en directo, sesiones de DJ, actividades infantiles, gastronomía y mercado de artesanía en un ambiente festivo y familiar.

La propuesta musical de este año contará con bandasde versiones como Big Mouthers, Las Locas del Panda y Estropaus —tributo a Estopa-, así como sesiones de DJ reconocidos como DJ Megy, DJ Nuria Scart, DJ Torres o DJ Sendo. Tampoco faltarán las Sunset Sessions, las Vermú Sessions y la energía de Lola Van DJ Truck, que dinamizarán las tardes y mediodías del fin de semana.

El recinto gastronómico ofrecerá una amplia oferta con restauración local y food trucks, con horarios de apertura desde el viernes de 18.00 h a medianoche, sábado de 12.00 h a 16.00 h y de 18.00 h a medianoche, y domingo de 12.00 h a 16.00 h y de 18.00 h a 23.00 h. Paralelamente, el mercado de artesanía pondrá al alcance productos variados y de proximidad.

Los más pequeños también tendrán su espacio con actividades infantiles el viernes de 18.00 h a 21.00 h y sábado y domingo en horario de 12.00 h a 14.00 h y de 18.00 h a 21.00 h.

Como en las últimas ediciones, el festival volverá a disponer de un Punto Violeta para garantizar un entorno seguro, libre de violencias sexistas y discriminaciones.