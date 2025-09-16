Diari Més

Policial

Desarticulada una trama con 32 detenidos por empadronamientos fraudulentos en Tarragona

Los agentes han localizado un total de 17 domicilios y 40 empadronamientos falsos, la mayoría en Vila-seca

Los extranjeros pagaban entre 400 y 600 euros por un empadronamiento falso.

Policia Nacional

ACN

La Policía Nacional ha desarticulado una trama criminal que se dedicaba a vender contratos de alquiler fraudulentos y conseguir empadronamientos en la provincia de Tarragona. Se ha detenido a 32 personas directamente relacionadas con la trama. Los agentes han localizado un total de 17 domicilios y 40 empadronamientos falsos, la mayoría en Vila-seca. Casi todos los inscritos extranjeros se encontraban en situación irregular en España y pagaban entre 400 y 600 euros por cada empadronamiento fraudulento.

Los detenidos redactaban y vendían contratos de alquiler fraudulentos para conseguir empadronamientos y posteriormente los utilizaban para conseguir autorizaciones de residencia en España, así como la tarjeta sanitaria en Cataluña.

Según la Policía Nacional, el grupo criminal presentaba un «alto grado de sofisticación»: primero pedían una nota simple en el registro de la propiedad y después fabricaban contratos de alquiler íntegramente falsos. Los organizadores, así como los que acompañaban los extranjeros en situación irregular, están acusados de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal.

