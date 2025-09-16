El Ayuntamiento de Constantí aprueba un Plan Especial Urbanístico para ampliar el colegio Turó

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Constantí ha aprobado la fase inicial de un Plan Especial Urbanístico que afectará a los terrenos donde se sitúa el colegio Turó, que plantea una ampliación de sus instalaciones. El proyecto, en una fase inicial aprobada el pasado mes de agosto, propone una modificación urbanística en la carretera de Reus a Constantí, y en los terrenos del polígono 20, incluidas las parcelas 11, 12, 13, 26 y 96 del término municipal de Constantí, según consta en el edicto publicado por el consistorio.

La institución propone una fase inicial de construcción para el colegio situado en Constantí, aunque no se han especificado las nuevas funciones dentro del proyecto. En este caso, no se ha presentado un Plan Urbanístico normal, sino un Plan Especial que prevé una construcción basada en la creación de infraestructuras que pueden llegar a afectar a los elementos públicos en espacios determinados.

El colegio Colina de Constantí forma parte de la histórica Institución Tarragona, creada por familias animadas por el creador del Opus Dei, Josepmaria Escrivà. Junto con el colegio Aura, es una de las entidades escolares más grandes de Tarragona desde el jardín de infancia hasta la etapa universitaria . Entre las dos instituciones, acogen a más de 1.200 alumnos. El Turó, concretamente, fue fundado el año 1970 con la intención de acoger alumnos de género masculino, y un año después se creó la entidad Aura, ubicada en la Canonja, aunque se encuentra dentro del término municipal de Reus, para el género femenino. Desde su creación, 50 años atrás, las dos entidades ofrecen una educación segregada por sexo y basada en sus valores cristianos.

Aunque la educación del centro en todos los niveles educativos siempre ha sido segregada, desde el año 2022 la educación secundaria pasó a ser mixta. La primaria, de momento, se mantiene con este modelo de separación, aunque los conciertos profesionales firmados con la administración finalizarán este curso 2025-2026 siguiendo lo que prevé la Ley Educativa actual, que establece la retirada de la segregación por sexos a todos centros concertados.

La Institución Tarragona pertenece la entidad Institución Familiar de Educación, un grupo educativo que actualmente tiene trece escuelas en Catalunya y Baleares. Suman más de 8.000 alumnos y 700 profesionales de educación y que actúan desde 1969, con un gran impacto en Tarragona.