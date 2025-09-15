La XIV Fira d'Indians de Torredembarra reúne cerca de 8.000 visitantes

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

El casco antiguo de Torredembarra se ha convertido, este fin de semana del 13 y 14 de septiembre, en el epicentro de la cultura y la historia indiana con la celebración de la XIV Fira d'Indians. El acontecimiento ha recibido alrededor de 8.000 personas, que han podido disfrutar de un amplio programa de actividades que combinaba patrimonio, gastronomía, música y tradiciones populares.

La concejala de Turismo y Comercio, Jovita Baltasar, ha destacado la consolidación de la cita: «Las cifras de participación y el ambiente vivido en el casco antiguo nos demuestran que es un acontecimiento con un fuerte arraigo y con una gran capacidad de atracción de visitantes. La Feria de Indianos es una gran oportunidad para valorar nuestro patrimonio y nuestra historia».

Actividades con gran participación

El público respondió masivamente a la programación, que incluyó visitas guiadas, talleres, espectáculos, mercado de artesanía y degustaciones gastronómicas. Destacan: visitas guiadas, xocolatada popular, juegos tradicionales, talleres, conciertos, entre otras actividades.

El mercado de artesanía y alimentación reunió 29 paradas, 6 de las cuales locales, y 6 de oficios antiguos, creando un ambiente que dinamizó el comercio y la restauración del casco antiguo y de la calle Antoni Roig.

Visitantes de todas partes

La mayoría de público provenia de la zona del Baix Gaià y Camp de Tarragona, pero también se acercaron visitantes de Lleida, Andorra, Zaragoza, Bilbao y Logroño, así como público internacional procedente de Alemania, Francia, Bélgica y el Reino Unido, que fueron atendidos en la carpa de información.

La feria, organizada por el Ayuntamiento de Torredembarra a través de la Concejalía de Turismo y Comercio, y con la colaboración de la Xarxa de Municipis Indians, se consolida así como una de las citas culurales más atractivas de otoño del municipio.