Salou presenta la «Festa al Cel» 2025: más de 20 exhibiciones aéreas y un espectáculo único en Europa

La Fiesta en el Cielo 2025 aspira a hacer historia en su primer aterrizaje en Salou.Cedida

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

Salou se convertirá el próximo fin de semana, del 19 al 21 de septiembre, en la capital del cielo con la celebración de la Fiesta en el Cielo 2025. Después de cinco años de parón, el mayor festival aéreo de España aterriza por primera vez en la Costa Daurada con un cartel de lujo y un programa que promete atraer hasta 250.000 visitantes.

El alcalde de Salou, Pere Granados, el director del festival, Daniel Ventura González, y el coronel José Antonio Pastor Cantarino, comandando militar aéreo del Aeropuerto de Barcelona, han presentado este mediodía el acontecimiento en una rueda de prensa en el Náutico de Salou.

Un festival con historia y un nuevo formado

Con un orígen que se remonta al 1991, la Fiesta en el Cielo ha pasado por escenarios como Barcelona, Mataró y Lleida-Alguaire, y se presenta como uno de los acontecimientos aeronáuticos más importantes de Europa. Su debut en Salou llega con un formato renovado, una localización privilegiada delante del mar y una oferta pensada para todos los públicos.

El festival arrancará el viernes, 19 de septiembre, con una jornada de entrenamientos abierta al público (11:00-15:00 h). Sábado, la playa de Levante acogerá el Sunset Airshow (18:30-21:30 h), una exhibición al anochecer con luz, música, acrobacias y pirotecnia. El domingo, 21, llegará el momento culminante con el Gran Airshow (11:00-15:00 h), que reunirá patrullas acrobáticas y aeronaves de toda Europa.

El espectáculo estrella: 300 drones, aviones y fuegos artificiales

Uno de los platos fuertes de esta edición será el espectáculo impulsado por PortAventura World y la empresa Umiles, que combinará por primera vez en Europa el vuelo de más de 300 drones con aviones y pirotecnia. Una propuesta inspirada en el FiestAventura del parque temático, pero con un guion especial dedicado a Salou.

Además, PortAventura World es el hotel oficial de la Fiesta en el Cielo y ha cedido más de 300 habitaciones para la organización.

Un cartel de altura

La programación contará con más de 20 equipos y aeronaves, entre los cuales destacan: Eurofighter Typhoon, F-18, Patrulla ASPA y PAPEA (Ejército del Aire y del Espacio). Helicópteros Tigre y Chinook (Ejército de Tierra), aviones históricos como el Super Saeta, Texan T6, Dornier, Trener y Bückers (Fundación Parque Aeronáutico de Catalunya).L’AT802F Fireboss dels Bombers de la Generalitat y el AT802F Fireboss dels Bombers de la Generalitat, entre otros.

Una experiencia para todo el mundo

Esta edición será de entrada gratuita y ofrecerá espacios infantiles, actividades divulgativas, zonas adaptadas para personas con movilidad reducida, una Village comercial y un espacio de networking para empresas del sector aeronáutico. Tampoco faltarán los food trucks y las actividades de proximidad.

El Ayuntamiento de Salou recomienda llegar con antelación y utilizar los aparcamientos disuasivos situados fuera del centro urbano, dado que se prevé una gran afluencia de público. También se pide seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades para garantizar la seguridad de los asistentes.