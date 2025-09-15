El Ayuntamiento de Cambrils impulsa una nueva edición de «Fes Salut amb Nosaltres»

El objetivo de la iniciativa, impulsada por el Departamento de Salud Pública, es mejorar la condición física y mental de la poblaciónCedida

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

Dentro del marco del Plan Local de Salud 2021-25, el Departamento de Salud Pública del Ayuntamiento de Cambrils presenta la programación del Programa 'Fes Salut Salut amb Nosaltres´ que inicia en septiembre. La nueva programación incluye diez clases de pilates-yoga, cuatro sesiones de caminatas por rutas del municipio y diez sesiones de dinamización de los parques saludables. Esta última, incluirá elementos de pilates y se realizará en el espacio de elementos saludables de la zona verde de Horta de Santa Maria.

Una de las novedades de este año son las clases de Chi Kung, una actividad de movilidad que fomenta el bienestar emocional a través de ejercicios de respiración y concentración. El programa busca mejorar la condición física y mental de la población.

Les actividades están dirigidas al público general, ya que los instructores encargados se adaptarán a las condiciones físicas de los asistentes dando opciones y consejos según necesidades particulares.

Podrán participar aquellos que realicen la inscripción previa al departamento de Salut Pública municipal hasta el 21 de septiembre, a través del enlace siguiente: https://forms.gle/qfkbydD1mvqDebK57

Para más información se puede contactar con el departamento escribiendo al correo electrónico salut@cambrils.org o llamando al teléfono 672355751.