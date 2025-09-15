Intervienen 139.000 productos en 51 operaciones contra el top manta desde abril en Cataluña

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Guardia Civil, en colaboración con otras policías, ha hecho 51 operaciones contra el top manta en varias localidades catalanas de abril a agosto, que han acabado con la intervención de 139.000 artículos falsificados, valorados en más de 26 millones de euros. También se han detenido dos personas y hay 101 investigados.

La mayoría de las operaciones se han hecho en municipios del litoral, pero también en localidades como Lleida, donde se desarticuló una red criminal que no sólo suministraba puntos de venta de la Costa Daurada sino que también exportaba a otros países (operación 'Kermel'). Son datos de un balance hecho este lunes, en el que el delegado del gobierno español, Carlos Prieto, ha advertido a las mafias: «Cataluña no será un hub de falsificaciones».