Más de 300 municipios catalanes se adhieren a la Semana Europea de la Movilidad

Un total de 307 municipios catalanes se han inscrito hasta el momento a la Semana Europea de la Movilidad (SEM), que se celebrará del 16 al 22 de septiembre por todo el continente para promover hábitos de movilidad sostenibles, seguros y saludables. Bajo el lema 'Movilidad para todo el mundo', las poblaciones inscritas han programado cerca de 460 actividades, entre las cuales bicicletadas (79), caminatas (97) y el 'Día sin coches' (102).

El número de municipios todavía podría aumentar porque las inscripciones están abiertas hasta el mismo día 16 de septiembre a través de la página web del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, que ha precisado que los 307 municipios catalanes representan el 84,% del total de municipios adheridos de todo el estado español.

El objetivo de la Semana Europea de la Movilidad 2025 es poner el foco al garantizar un sistema de transporte accesible para todo el mundo, que sea seguro, sostenible, asequible e inclusivo. Se trata también de asegurar la igualdad de oportunidades, de manera que el acceso al transporte público no se vea acondicionado por factores como el nivel de ingresos, el lugar de residencia, el género o las capacidades individuales.

Un total de 144 ayuntamientos han realizado medidas permanentes de movilidad sostenible, como carriles bici, caminos escolares o la conversión de calles en zonas de peatones.

En paralelo, el Departamento de Territorio organiza de nuevo la actividad 'Qué ruido que hacemos' en las ciudades de Barcelona, Lleida, Gerona y Tarragona. Les personas participantes escogerán dos puntos de la ciudad para medir el número de decibelios con un sonómetro.

Después podrán plantear medidas para reducir el ruido. Igualmente, la conselleria liderada por Sílvia Paneque pone a disposición de los ayuntamientos un catálogo con indicaciones para llevar a cabo actividades durante la Semana Europea de la Movilidad, con previsiones económicas, recursos necesarios, recomendaciones y propuestas para hacer difusión.