Mario García deja la presidencia provincial del PP de Tarragona

Mario García ha anunciado este sábado su decisión de dejar de presidir al Partido Popular de la provincia de Tarragona para «concentrar todos sus esfuerzos en el proyecto político que lidera en Salou», donde actualmente ejerce como presidente y portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento.

García ha subrayado que Salou es un «municipio prioritario para el PP», y que «hay que focalizar todos los recursos y energías al conseguir la alcaldía en las próximas elecciones municipales». «Salou necesita un cambio y el PP está preparado para liderarlo. Mi compromiso es absoluto», ha declarado en una nota, sin dar más explicaciones sobre su dimisión al cargo provincial y sin vincularlo a la dimisión de su homólogo de Gerona sólo un día antes.

Su marcha, de hecho, hace que el PPC haya sufrido en sólo dos días dos dimisiones de presidentes provinciales -viernes el de Gerona, Jaume Veray, y este sábado el de Tarragona-, dejando los cuadros territoriales del partido a la mitad.

Con todo, ni la nota del gerundense ni la del tarraconense hacen ninguna referencia a discrepancias internas y las dos apuntan a la voluntad de los protagonistas de querer centrarse en la actividad municipal y, en el caso de Veray, del Parlamento también.

Según la nota del PP tarraconense de este sábado, «tanto desde la dirección autonómica como nacional del PP, han querido agradecer la tarea de Mario García al frente del partido, destacando su capacidad de liderazgo y su contribución al reforzamiento del proyecto popular en la provincia».