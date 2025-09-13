Maria Mercè Martorell será la nueva presidenta provincial del PP de Tarragona

Publicado por EfeACN Creado: Actualizado:

Maria Mercè Martorell ostentará la presidencia del PP de Tarragona, mientras que Daniel Ruiz asumirá la responsabilidad de presidir el partido a nivel provincial en Gerona.

El Comité Ejecutivo del PP aprobará el lunes que viene la renovación de las presidencias y las estructuras a Tarragona, Gerona y Vizcaya después de la decisión de sus actuales presidentes provinciales de dar un paso al lado para facilitar esta nueva etapa, según ha informado el partido en un comunicado.

El objetivo es revitalizar la estructura del partido para tener toda la organización preparada de cara a las próximas convocatorias electorales, así como seguir consolidando y ampliando el proyecto político del PP en Cataluña y el País Vasco.

En el caso de Vizcaya, la nueva presidenta de la comisión de gobierno será Amaya Fernández con Santiago López como secretario general; en la provincia de Tarragona, Maria Mercè Martorell ostentará la presidencia, con Rafael Luna ejerciendo de secretario general; por su parte, en Gerona, Daniel Ruiz asumirá la responsabilidad de presidir el partido a nivel provincial.

La dirección nacional agradece a los presidentes salientes de Vizcaya, Gerona y Tarragona (Raquel González, Jaume Veray y Mario García, respectivamente) su «generosidad, responsabilidad, valentía y enorme dedicación en unas provincias en las cuales representar el proyecto del Partido Popular requiere un firme compromiso con los valores del constitucionalismo y la igualdad de los españoles».

El PPC niega ninguna crisis interna

El presidente del PPC, Alejandro Fernández, ha negado que «en absoluto» el partido esté pasando por una crisis interna, aunque en sólo dos días hayan presentado y anunciado su dimisión los presidentes provinciales del PP de Gerona y de Tarragona, Jaume Veray y Mario García, la mitad de los líderes territoriales de Cataluña. De hecho, Fernández asegura que las «razones poderosas personales» que los han llevado a dejar el cargo han hecho que el partido haya decidido que lo anuncien «de manera conjunta para iniciar a cada una de las provincias una etapa nueva». A pesar de eso, ninguno de los dos expresidentes hacía referencia a esta coincidencia en sus comunicados de dimisión.

Fernández, lejos de reprochar a Veray y García que dejen las presidencias, ha querido remarcar «la tarea que han hecho y, lo más importante, que seguirán haciendo». «Dejan un cargo -al partido- pero continúan en sus cargos institucionales en el Parlament y en los ayuntamientos. Siguen trabajando a pleno rendimiento», ha sentenciado.

En sus comunicados, Veray y García han anunciado su dimisión como presidentes provinciales alegando que prefieren centrarse en su tarea al Parlament -en el caso del gerundense, que es diputado- y en el Ayuntamiento de Salou -en el caso del tarraconense, donde es concejal y portavoz de su grupo municipal.