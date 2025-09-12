La URV estudia desde el Campus Terres de l'Ebre cómo abordar la prevención del suicidio en el entorno universitario

La doctora en Enfermería, subdirectora del Campus Terres de l'Ebre de la URV e investigadora principal del proyecto, Georgina Casanova, en su despacho.ACN

La pandemia del coronavirus puso en evidencia la fragilidad del bienestar emocional y la salud mental de los más jóvenes. También en el entorno universitario, donde los retos de tener que iniciar estudios nuevos, a menudo lejos de casa, ayudan a multiplicar unos riesgos que pueden acabar conduciendo hacia conductas suicidas.

Con la idea de dotar toda la comunidad universitaria de herramientas de autocuidado y estrategias de prevención efectivas, la URV ha puesto en marcha en el Campus Terres de l'Ebre un proyecto específico. La iniciativa, bautizada como "Equilibrio emocional en el entorno universitario: más allá de la academia" (EEUMA), se extenderá a lo largo de dieciocho meses y se dirige a todo el colectivo del campus: estudiantes, docentes y personal.

"Creo que hay un punto de inflexión clave que es a partir de la pandemia, cuando empiezan a subir las urgencias psiquiátricas de gente joven y a nivel mundial nos damos cuenta de que las personas jóvenes sufren", subraya la responsable del proyecto, doctora en Enfermería y Salud y subdirectora del Campus Terres de l'Ebre, Georgina Casanova.

Esta constatación espoleó la elaboración de estudios específicos para valorar el alcance del problema dentro del ámbito universitario catalán y español. Los resultados de estos trabajos, obtenidos entre los años 2022 y 2023, sirvieron de base para la publicación, en Cataluña, de la 'Guía para el abordaje de la conducta suicida en el ámbito universitario', editada por la Generalitat en el 2024.