«El Preventori de la Savinosa acogerá un teatro al aire libre»

Noemí Llauradó supera el ecuador del mandato de la presidencia de la Diputación de Tarragona. Una legislatura marcada por las medidas de apoyo a los pequeños municipios, a la lucha contra la sequía y al impulso de la transición energética. Pero también por diferentes proyectos pendientes en Tarragona y Reus y la creación del área metropolitana.

La Diputación estará fuera de la asociación de municipios que lo tiene que impulsar, pero está ayudando con la redacción de los estatutos. ¿Cuándo prevén que se puedan aprobar?

Estaremos fuera de la asociación, pero les daremos apoyo para que sigan avanzando. Como por ejemplo con la redacción de los estatutos porque tenemos juristas y personal de la casa que lo pueden hacer. Ya están a punto. Los presentaremos y los ayuntamientos de cada municipio los tendrán que aprobar.

¿A pesar de estar fuera, se colaborará económicamente?

«También les daremos apoyo con un convenio de colaboración económica, del cual todavía tenemos que establecer el importe. Aparte, encargamos una estrategia integral territorial con visión metropolitana, que tiene que servir para configurar hacia donde tiene que ir esta área metropolitana».

La consultora propone englobar una treintena de municipios. ¿Algún otro ha mostrado interés en entrar?

«Es una cuestión más académica y técnica. A nivel más teórico se dice que un área metropolitana acaba pivotando sobre una o dos ciudades de mayor población y que los municipios más pequeños, en los cuales un determinado porcentaje de su población va a trabajar a estas mayores, configuran esta área metropolitana. Al final, lo tienen que determinar los ayuntamientos. No creo que sea una propuesta rígida».

¿Cómo cree que se tienen que definir las cuotas a pagar de cada municipio?

«Dependiendo de cómo se acaben confeccionando los estatutos. Hay que destacar que la asociación sirve para impulsar el órgano del área metropolitana. No su creación. Por lo tanto, creo que no estamos en la fase de establecer cuotas entre municipios».

Noemí Llauradó en el Palau de la Diputación.Tjerk van der Meulen

Vila-seca y Tarragona

¿Ha mediado entre Viñuales y Segura?

«Conversamos a menudo. A veces hablamos los tres. Y lo hacemos de muchas cuestiones. El papel de la Diputación como administración supramunicipal es estar siempre al lado de los municipios de las diez comarcas. Estos momentos son salvables».

¿Entiende la situación?

«El área metropolitana es un proyecto complejo. Y en la evolución, hay momentos puntuales en que uno lo puede ver de una manera, el otro de otra. Pero lo importante es que se vea el objetivo común y compartido. La voluntad es robusta y puede aguantar estas situaciones más críticas, que son normales en un proyecto de estas características».

¿Cree que es más una riña política o territorial?

«Creo que hay mucha conciencia territorial, más allá de qué partido político representa cada municipio en cada momento. Tenemos que buscar los acuerdos. Por eso, creo que la Diputación sirve de paraguas, también porque siempre se ha caracterizado por buscar consensos. Y nos ofrecemos a hacerlo con las mesas de trabajo».

Proyectos

¿Mantienen la previsión del traslado al edificio de la plaza Imperial Tàrraco?

«Sí. Este mes tenemos previsto licitar el proyecto ejecutivo porque ya disponemos de los estudios previos que habíamos encargado, que son de sostenibilidad, de diagnosis estructural y arquitectónica. Una vez tengamos adjudicado el proyecto, nos plantearemos la licitación de las obras».

¿Ya tienen solar para el futuro Auditorio de Reus?

«Sí. Queremos que sea un solar cerca de la Escuela y Conservatorio porque es a quien tiene que dar servicio prioritariamente. Es decir, que los alumnos y profesores del centro de Reus puedan dar allí sus conciertos. Aparte, es cierto que puede dar servicio también a los conservatorios de Tarragona y Tortosa. Pero, más allá, creo que puede tener una visión metropolitana para poder acoger conciertos de gran envergadura, con un aforo amplio y una acústica cuidada. No tenemos en nuestras comarcas un auditorio con este alcance. Es un solar privado y ya estamos en contactos con el Ayuntamiento para hacer realidad el proyecto».

¿Ya han firmado el convenio con el Ayuntamiento para trasladar el Conservatorio a la Tabacalera?

«El Ayuntamiento tiene que aprobar el convenio de cesión del espacio, que es para 75 años, y nosotros lo tenemos que aceptar. Hay una serie de requisitos para acondicionar la Tabacalera y sus entradas. Queremos que el traslado del Conservatorio también vaya acompasado con los otros proyectos destinados a la Tabacalera. En este sentido, es una muy buena noticia que el Ministerio se comprometa con la Biblioteca Provincial. Eso le da el relato de espacio cultural y educativo en el cual la Diputación se siente más cómoda. Tiene más sentido ir si también está la Biblioteca».

¿Será una inversión de más de 10 MEUR?

«Lo sabremos cuando tengamos el proyecto».

¿Qué pasará con la Casa Montoliu una vez se haga efectivo el traslado?

«Normalmente, la Diputación, en su plan de espacios, siempre piensa primero en servicios propios de la casa. Les damos prioridad».

Hub Cultural en la Savinosa y Consorcio

¿Cómo avanza el proyecto del Hub Cultural en el Preventori? ¿Se ha tenido que redimensionar?

«Seguimos pudiendo decir que tendremos un Hub Cultural en la Savinosa, más enfocado quizás hacia la industria, con una residencia artística. En el sentido que artistas de diferentes disciplinas puedan crear, desde músicos y bailarines hasta profesionales del mundo del teatro o la pintura. Queríamos trasladar la Escuela Conservatorio, pero el paso de mercancías peligrosas nos lo impedía por la normativa de los menores de edad».

¿Qué otras actividades se incluirán?

«También planteamos que pueda haber algún recinto como un teatro al aire libre, con un impacto visual mínimo. Antes, este mes, ya empezarán las obras del camino de ronda. Tienen una duración prevista de seis meses, así que estarán terminadas antes del próximo verano».

El Consorcio de Tàrraco ya se ha presentado. ¿La Diputación aportará económicamente?

«Desde un inicio la Diputación siempre ha dicho que trabajará por la preservación del patrimonio. Al Consorcio nos sentimos partícipes y llamados en este sentido. Una vez se haya creado el organismo, colaborará en un convenio económico».

¿Será un canon anual?

«No lo hemos establecido todavía. La voluntad que nos ha trasladado a la Generalitat es que nosotros, en fases ulteriores, también podamos formar parte del Consorcio con el Arzobispado y el Ministerio. Analizaremos si normativamente estamos en condiciones de hacerlo y, si no hay ningún impedimento, exploraremos la posibilidad de entrar y de no sólo colaborar económicamente sino también formar parte de la gobernanza. Eso también tiene cierto sentido porque podríamos hacer oír la voz de Altafulla, Roda de Berà y Constantí».

¿Impulsar estos proyectos en la ciudad de Tarragona cree que le puede jugar en contra en las próximas elecciones municipales?

«En absoluto. Son proyectos que tienen un impacto para toda la demarcación. A veces los equipamientos pueden estar ubicados en Tarragona en Reus o en Tortosa, pero tienen una base territorial supramunicipal».