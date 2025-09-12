El IPC sube una décima y se sitúa en el 2,7% en la demarcación de Tarragona en agosto

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La tasa anual del IPC ha subido una décima en el mes de agosto en la demarcación de Tarragona, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y se ha situado en el 2,7%.

El aumento mensual del IPC ha sido muy ligero, del 0,1%. Los productos que se han encarecido con respecto al año pasado son la vivienda, el agua, electricidad y el gas (5,6%) y las bebidas alcohólicas y el tabaco (5,1%).

Con respecto a los alimentos y las bebidas no alcohólicas, la tasa del IPC crece hasta el 3,6%, respecto al 1,8% de hace un año, aunque prácticamente se mantiene desde julio. Sólo el transporte y la ropa y el calzado se han abaratado con respecto a hace un año, con caídas de la tasa de un 0,6% y un 1,6%, respectivamente.