Activan la alerta naranja en Tarragona por la previsión de lluvias fuertes este viernes

Protección Civil ha activado la alerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones de Cataluña (Inuncat) por la previsión del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) de lluvias que pueden ser intensas este viernes en la demarcación de Tarragona.

Las previsiones auguran precipitaciones que pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en media hora a partir de la mañana especialmente en las comarcas del litoral y prelitoral central (Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme y el Vallès).

De hecho, en el caso de la demarcación de Tarragona, el Meteocat ha activado el aviso naranja -peligro alto- en la comarca del Baix Penedès, mientras que se ha establecido el aviso amarillo -peligro moderado- en el Tarragonès, el Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Ebre y el Montsià.

Protección Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones en la movilidad y en las actividades en el exterior ante la posibilidad de episodios de lluvia localmente intensa.