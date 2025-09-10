Movilidad
Solucionada una incidencia en la R2 entre Sant Vicenç de Calders i Cunit que ha provocado retrasos de hasta 40 minutos
Los trenes recuperan progresivamente las frecuencias de paso
Los trenes de la R2 sud recuperan progresivamente las frecuencias de paso después de que hayan acumulado durante la mañana retrasos de unos 40 minutos por una incidencia entre Sant Vicenç de Calders y Cunit, según ha informado Renfe. La compañía había habilitado un servicio alternativo por carretera para dar apoyo a los servicios más afectados.