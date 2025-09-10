Diari Més

Retrasos de unos 40 minutos en la R2 sud por una incidencia entre Sant Vicenç de Calders y Cunit

La R4 registra demoras a causa de las limitaciones de velocidad por las obras entre Sant Vicenç y Martorell central

Imagen de archivo de un tren de la línea R4 en la estación de Sant Vicenç de Calders

Imagen de archivo de un tren de la línea R4 en la estación de Sant Vicenç de CaldersAriadna Escoda

ACN

La R2 sud acumula retrasos de unos 40 minutos por una incidencia en la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders y Cunit, según ha informado Renfe. Técnicos de Adif trabajan en su reparación.

Por su parte, Renfe ha habilitado un servicio alternativo por carretera entre las dos estaciones para dar apoyo a los servicios más afectados.

Por otra parte, la R4 vuelve a acumular este miércoles retrasos a causa de las limitaciones de velocidad por las obras entre Sant Vicenç de Calders y Martorell central.

