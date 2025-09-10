Movilidad
Retrasos de unos 40 minutos en la R2 sud por una incidencia entre Sant Vicenç de Calders y Cunit
La R4 registra demoras a causa de las limitaciones de velocidad por las obras entre Sant Vicenç y Martorell central
La R2 sud acumula retrasos de unos 40 minutos por una incidencia en la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders y Cunit, según ha informado Renfe. Técnicos de Adif trabajan en su reparación.
Por su parte, Renfe ha habilitado un servicio alternativo por carretera entre las dos estaciones para dar apoyo a los servicios más afectados.
Por otra parte, la R4 vuelve a acumular este miércoles retrasos a causa de las limitaciones de velocidad por las obras entre Sant Vicenç de Calders y Martorell central.