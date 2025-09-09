El Psicurt proyectará 25 cortometrajes en las ciudades de Reus y Tarragona del 9 al 12 de octubre

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Psicurt, el festival de cortometrajes sobre salud mental, proyectará 25 cortometrajes seleccionados de entre los 383 trabajos recibidos en la décima edición. El certamen se celebrará del 9 al 12 de octubre en las ciudades de Tarragona y de Reus.

El festival se inaugurará con la proyección de la película El 47 en el Teatro Bartrina y contará con el director, Marcel Barrena, autor también del film Mediterrani, centrado en la crisis migratoria y la ONG Open Arms. Después de la proyección, el público podrá participar en un coloquio abierto con el cineasta.

Para conmemorar los diez años, el Psicurt se amplía con actividades escénicas y artísticas, como teatro o danza, relacionadas con la salud mental. Estas se han programado del 4 al 13 de septiembre. Según los organizadores, los cortometrajes se han escogido por la calidad artística y por la profundidad con la que tratan temas vinculados a la salud mental.

Entre los ejes temáticos de esta edición destacan: el deseo, el trauma, el abandono, la diversidad funcional, el perdón, la obsesión, la sexualidad preadolescente, la soledad, las adicciones, la pérdida de seres queridos, la esquizofrenia, la adicción a las pantallas, la eutanasia, las relaciones de dependencia, el suicidio y la atención psicológica.

Los films competirán en las categorías de ficción, documental y animación con respecto a los premios oficiales del jurado, así como por el Premio del Público, que se decidirá mediante votación de los espectadores asistentes a las sesiones.

Un festival social, de salud, cultural y educativo

El Psicurt es organizado por el Colegio Oficial de Psicología de Cataluña y los ayuntamientos de Tarragona y Reus. Tiene como objetivo acercar a la ciudadanía los diferentes ámbitos de la salud mental (prevención, promoción e intervención) a través del cine.

Es un proyecto social, de salud, cultural y educativo que pretende promover la creación artística, despertar la sensibilidad del público en torno a la psicología y la salud mental y proyectar las ciudades de Tarragona y Reus como referentes culturales.