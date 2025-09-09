Cultura
El Psicurt proyectará 25 cortometrajes en las ciudades de Reus y Tarragona del 9 al 12 de octubre
La película El 47 inaugurará el festival que se amplía con actividades artísticas para conmemorar los diez años
El Psicurt, el festival de cortometrajes sobre salud mental, proyectará 25 cortometrajes seleccionados de entre los 383 trabajos recibidos en la décima edición. El certamen se celebrará del 9 al 12 de octubre en las ciudades de Tarragona y de Reus.
El festival se inaugurará con la proyección de la película El 47 en el Teatro Bartrina y contará con el director, Marcel Barrena, autor también del film Mediterrani, centrado en la crisis migratoria y la ONG Open Arms. Después de la proyección, el público podrá participar en un coloquio abierto con el cineasta.
Para conmemorar los diez años, el Psicurt se amplía con actividades escénicas y artísticas, como teatro o danza, relacionadas con la salud mental. Estas se han programado del 4 al 13 de septiembre. Según los organizadores, los cortometrajes se han escogido por la calidad artística y por la profundidad con la que tratan temas vinculados a la salud mental.
Entre los ejes temáticos de esta edición destacan: el deseo, el trauma, el abandono, la diversidad funcional, el perdón, la obsesión, la sexualidad preadolescente, la soledad, las adicciones, la pérdida de seres queridos, la esquizofrenia, la adicción a las pantallas, la eutanasia, las relaciones de dependencia, el suicidio y la atención psicológica.
Los films competirán en las categorías de ficción, documental y animación con respecto a los premios oficiales del jurado, así como por el Premio del Público, que se decidirá mediante votación de los espectadores asistentes a las sesiones.
Un festival social, de salud, cultural y educativo
El Psicurt es organizado por el Colegio Oficial de Psicología de Cataluña y los ayuntamientos de Tarragona y Reus. Tiene como objetivo acercar a la ciudadanía los diferentes ámbitos de la salud mental (prevención, promoción e intervención) a través del cine.
Es un proyecto social, de salud, cultural y educativo que pretende promover la creación artística, despertar la sensibilidad del público en torno a la psicología y la salud mental y proyectar las ciudades de Tarragona y Reus como referentes culturales.