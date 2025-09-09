Las precipitaciones de las últimas horas dejan entre 50 y 80 litros en el Camp de Tarragona y el Ebre

Publicado por ACNRedacció Creado: Actualizado:

Las precipitaciones de las últimas han dejado entre 50 y 80 litros por metro cuadrado en el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre. Según datos del Servicio Meteorológico de Cataluña, en la Selva del Camp, en el Baix Camp, se han recogido 82,1 litros hasta las 11 horas de este martes.

Por otra parte, en Mas de Barberans, en el Montsià, se han registrado 68,7 litros; en Torredembarra (Tarragonès) han caído 59,1 litros, en el Vendrell (Baix Penedès), 56,1 mm y en Tamarit (Tarragonès), 55 mm. Las lluvias en la demarcación tienden ahora a perder intensidad y extensión, aunque el plan Inuncat continúa en estado de alerta.