Un ciclo homenajeará al musicólogo Higini Anglès con conciertos, jornadas y un nuevo premio de investigación

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Maspujols y la Diputación de Tarragona han impulsado un ciclo para homenajear al musicólogo Higini Anglès con una programación que se iniciará el próximo 19 de septiembre y que se alargará hasta el 13 de marzo del próximo año.

Habrá varios conciertos de música antigua y tradicional, dos de los ámbitos de trabajo de Anglès, además de unas jornadas en torno a su figura, y un nuevo premio de investigación bianual.

Los actos se centrarán en Maspujols, Tarragona y Reus, donde destaca un concierto de Jordi Savall en la Prioral de Sant Pere el 24 de octubre. El comisario del ciclo, Joaquim Garrigosa, ha explicado que Anglès "situó la musicología mundial a nivel científico por primera vez".