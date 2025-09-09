Atienden 13 avisos en Tarragona relacionados con las lluvias durante la noche y madrugada

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat han atendido 36 avisos entre las 22.00 del lunes y las 7.30 horas de este martes. Ninguna de las incidencias ha sido grave y mayoritariamente han sido para retirar árboles caídos o atender alguna incidencia causada por la acumulación de agua.

Por regiones, la mayoría de avisos han sido en la de Tarragona (13), seguida de la Centro (9) y la de Girona (8). En las de Lleida y el Metropolitano Norte se han recibido dos avisos en cada una y en la de las Terres de l'Ebre y la Metro Sur uno en cada una.

Durante la madrugada el Servicio Meteorológico ha emite un aviso por intensidad de lluvia en el Camp de Tarragona y se han acumulado 47,5 litros por metro cuadrado en media hora en Miami Platja y 36,9 en Riudecanyes. También ha habido precipitaciones intensas hacia el Prepirineo y la Cataluña Central.