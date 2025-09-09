Alertan del «colapso» de la línea de la costa entre Zaragoza y Tarragona por la autopista ferroviaria

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Mercaderies per l’Interior sostiene que la autopista ferroviaria entre Zaragoza y Tarragona «colapsará todavía más» la línea de la costa. Tal como adelantó Diari Més, el Ministerio de Transportes adecuará, a través de Adif, seis túneles, 16 pasos superiores y catenaria para adaptarlos a las dimensiones de los semirremolques que circularán por el recorrido.

«Los convoyes procedentes de Zaragoza confluirán en el nudo de Vila-seca con los servicios de Rodalies y media distancia, además de los convoyes procedentes del sur, a través del Corredor del Mediterráneo. Todos los trenes confluyen en un mismo lugar, lo que anticipa este futuro colapso, teniendo en cuenta que compartirán una misma vía y que tendrá que hacerse una gestión de las colas», alertan desde Mercaderies per l’Interior.

Por todo ello, subrayan que «los viajeros saldrán todavía más perjudicados, porque tendrán que compartir la vía con más trenes de mercancías».

Doble plataforma

Insisten en que la solución es la segregación de la circulación entre pasajeros y mercancías. «La solución a este inevitable colapso pasa por una doble plataforma en la que pasajeros y mercancías puedan circular de forma segregada», recalcan. Eso, dicen, permitirá alejar las mercancías de los núcleos poblados.