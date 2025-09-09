Afectaciones en las líneas de tren de Tarragona por obras en la nueva estación de Castelldefels

Imagen de archivo de un tren de la línea R4 en la estación de Sant Vicenç de CaldersAriadna Escoda

Adif reestructurará el esquema de vías y andenes de la estación para separar las circulaciones de Rodalies y Media Distancia en la nueva estación de Castelldefels y se renovará la catenaria y la señalización, entre otros. Por eso, habrá que interrumpir la circulación entre el 22 y el 28 de septiembre y no se podrá prestar servicio entre Gavà y Sitges. Renfe ha establecido un servicio alternativo entre estos dos puntos.

En el caso de los Regionales del Sur, se establecerá un servicio alternativo con buses similar al de las obras del aeropuerto. Los trenes con origen en Tortosa, Reus o Lleida finalizarán su recorrido en Cunit, desde donde un bus trasladará a los viajeros a la parada de metro de Zona Universitaria (L3) para que puedan seguir el trayecto hasta Sants.

Renfe especifica que el transporte de bus hasta la principal estación de la capital catalana no es viable, ya que su entorno también está en obras. Aparte, también habrá la opción de ir desde Cunit hasta la estación de França por carretera con parada en Palau Reial (L3).

Renfe ha previsto habilitar 55 autobuses con 41.000 plazas para cubrir el tramo afectado entre Gavà y Sitges y paralelamente trabaja con una propuesta para establecer una frecuencia ferroviaria de entre 10 y 15 minutos entre la estación de França y Gavà, y una de 20 minutos entre Sitges y Sant Vicenç de Calders.

Las obras acabarán el día 27, pero hasta el día siguiente a las dos del mediodía se llevarán a cabo simulaciones comerciales para garantizar que el servicio con viajeros se puede restablecer con normalidad. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 38,8 millones.

Enero del 2026: obras de mantenimiento en los túneles del Garraf

Todavía pendiente de confirmar las fechas, entre finales de este año y principios del año que viene se harán trabajos de mantenimiento por los túneles del Garraf, donde su proximidad con el mar ha causado corrosión en la infraestructura. La duración prevista es de tres meses y durante este tiempo los trenes circularán por vía única entre Garraf y Vilanova i la Geltrú.

Eso se traducirá en una reducción de la oferta entre estas dos estaciones y el desvío por Vilafranca los convoyes de la R13, R14, R15, R16 y R17 en sentido Barcelona. Los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 3,7 millones y no empezarán hasta que se acaben las de la R4, actuarán sobre el paso inferior de Sitges, el viaducto de Aguadulce, el túnel y el viaducto del Garraf.