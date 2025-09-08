Mantienen la alerta en Tarragona por las fuertes lluvias que se pueden mantener hasta el mediodía

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Protección Civil mantiene la alerta del plan Inuncat activada al menos hasta al mediodía por la previsión de lluvias fuertes. Este lunes los registros más destacados se han producido en l'Aleixar (Baix Camp), con más de 80 litros, o en Mas de Barberans (Montsià), con cerca de 70.

Los Bomberos han hecho una decena de salidas por pequeñas inundaciones, y el teléfono 112 ha recibido 64 llamadas por la lluvia hasta las once de la noche que han generado 37 expedientes. En l'Aleixar, el agua ha hundido parte del falso techo de la sala de plenos del Ayuntamiento y ha afectado, todo y que de poca consideración, alguna dependencia de la escuela del municipio.

Aparte de la intensidad de la lluvia, se mantiene el aviso por acumulación de lluvia que puede superar los 100 litros por metro cuadrado en 24 horas en el Baix Ebre y en el Montsià. En este sentido, la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha informado de que han iniciado el desembalse preventivo del pantano de Foix. También la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHX) ha informado de que el embalse de Ulldecona está laminando la crecida del río Sénia.

Con respecto a los Bomberos, han hecho varias rutas preventivas a lo largo del territorio donde se preveía más cantidad de lluvia. Sobre todo, en la Región de Emergencias de las Terres de l'Ebre se han llevado a cabo actuaciones de vigilancia y supervisión, tanto en puntos inundables como de las zonas con más posibilidad de acumulaciones de agua y de primera línea de costa. Asimismo, se han hecho revisiones de rieras y barrancos para comprobar crecidas repentinas.