Alerta roja en Tarragona por fuertes lluvias: pueden caer hasta 90 litros en una hora

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado la alerta por fuertes lluvias en la demarcación de Tarragona. Así pues, el aviso ha pasado de naranja -riesgo importante- a rojo -riesgo extremo-, ya que la previsión ha empeorado y se pueden registrar más de 90 litros por metro cuadrado en tan solo una hora.

El aviso por riesgo extremo se extiende desde las 15.00 horas de este lunes hasta las 20.59 horas. Las comarcas de la demarcación afectadas por esta alerta roja son el Montsià, el Baix Ebre, Ribera d'Ebre, el Baix Camp y el Priorat. Por otro lado, el Tarragonès y el Baix Penedès se encuentran en alerta naranja, mientras que en la Terra Alta, el Alt Camp y la Conca de Barberà se ha establecido el aviso amarillo.

La AEMET ha elevado la alerta de naranja a roja -riesgo extremo- en varias comarcas de la demarcación.AEMET

Según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), a partir de la llegada de estas lluvias, se pueden superar los 100 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas y pueden caer hasta 40 litros por metro cuadrado en menos de media hora. Además, estas precipitaciones pueden ir acompañadas de tormenta.