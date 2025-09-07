Tarragona, en alerta naranja por lluvia intensa este lunes: Protecció Civil activa el plan Inuncat

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha elevado a naranja el aviso por intensidad de lluvia del lunes 8 de septiembre en varias comarcas del Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre.

Así, el grado de peligro máximo es de 4 sobre 6 en el Baix Camp, Tarragonès, Alt Camp durante la mañana. En cambio, en el Baix Penedès se mantiene en nivel amarillo (peligro moderado). Por la tarde la alerta se activará, también en naranja, en las comarcas del Montsià y Baix Ebre. La Terra Alta mantiene también en nivel amarillo (peligro moderado).

La Ribera d'Ebre, que figuraba en la previsión inicial, ya no aparece entre las zonas afectadas el lunes. De cara al martes 9 de septiembre, todos los avisos pasarán a nivel amarillo, con chaparrones todavía intensos pero de menor riesgo.

Protecció Civil ha activado también la alerta del plan INUNCAT, que advierte del riesgo de inundaciones puntuales y pide extremar las precauciones, especialmente en zonas próximas a rieras y puntos bajos.

Según la previsión, se pueden acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos, con chubascos que localmente pueden ir acompañados de tormenta, granizo o piedra. Les lluvias más intensas se concentrarán sobre todo por la mañana y por la tarde del lunes.

Además, Meteocat ha emitido también un aviso por acumulación de lluvia en el Montsià y en el Baix Ebre, entre el lunes a las 14 h y martes a las 14 h, donde se podrían superar los 100 mm en 24 horas. En este caso, el grado de peligro es amarillo (1/6).