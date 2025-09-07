La costa de Tarragona, uno de los mejores lugares para ver el eclipse total de luna de este domingo

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Cataluña vivirá este domingo un eclipse total de luna, popularmente conocido como 'luna de sangre', ya que el satélite de la Tierra adoptará un color rojizo intenso.

El fenómeno astronómico empezará antes de la puesta de sol (19.31 horas), tendrá su punto máximo a las 20.11 horas y se alargará en fase total hasta las 20.53 horas, para progresivamente ir destapándose hasta las 22.00 horas.

Al coincidir con la salida de la luna por el horizonte, el mejor lugar para ver el eclipse en Cataluña será el litoral y la previsión es que la costa de Barcelona y Tarragona sean los lugares con menos nubosidad. A diferencia del solar, el eclipse de luna se puede observar a simple vista sin ningún peligro y sin necesidad de protección para los ojos.

El eclipse total de luna de este 7 de septiembre será visible en gran parte del mundo (América, Europa, África, Asia y Oceanía), pero será especialmente espectacular en determinadas regiones de Asia y Australia Occidental, según el Observatorio Astronómico Nacional (OAN).

En la península Ibérica, se podrá contemplar casi por todas partes con la excepción de la zona más occidental de Galicia y la costa atlántica de Portugal.

En Cataluña, todas las comarcas podrán disfrutar del eclipse total de luna, aunque dependerá de la nubosidad y el fenómeno se verá mejor como más cerca de la costa (al coincidir con la puesta de sol y con la salida del satélite).

El Observatorio Astronómico de Castelltallat (Bages) y el Parque Astronómico del Montsec (Noguera) han organizado actividades este domingo por la noche para seguir el eclipse total de luna.