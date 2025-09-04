Tarragona, en alerta por intensidad de lluvia: se pueden superar los 20 litros en media hora

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

La demarcación de Tarragona se encuentra en alerta por la llegada de un episodio de lluvia que puede llegar a acumular 20 litros por metro cuadrado en media hora. Por este motivo, el Meteocat ha activado el aviso amarillo, que alerta de un riesgo moderado.

La alerta, activada en un horario comprendido entre las doce y las seis de la madrugada de este viernes, afecta a las comarcas del Baix Camp, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre y el Montsià. La lluvia podría ir acompañada de tormenta y, aunque no hay riesgo para la población en general, sí que puede afectar a alguna actividad concreta.