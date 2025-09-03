La izquierda independentista del Camp convoca una manifestación para el 11 de septiembre

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La Izquierda Independentista del Camp organiza, como es habitual, su propia celebración en el marco de los actos de celebración la Diada nacional de Cataluña el 11 de septiembre con varios actos en los municipios de Reus, Tarragona, Vandellòs y Capçanes.

Con respecto a Reus, está previsto que el Casal Despertaferro acoja a partir de las 15 horas una comida popular, que servirá de previa a la ida conjunta hacia la manifestación con elementos de la cultura popular a partir de las 17.30 horas. De esta manera, está previsto que la manifestación unitaria del campo se desarrolle en el Mercat Central a partir de las 19 horas y finalice con un acto político en el Cementiri Vell.

La concejala del grupo municipal de la CUP en el Ayuntamiento de Reus, Aleida López, destacó que estos acontecimientos son ocasiones «imprescindibles» para «seguir reivindicando una propuesta independentista de clase, feminista, antirracista, antifascista y ecologista, aunque el contexto político no haya cambiado especialmente.»

«En un contexto de postproceso, con la gestión del PSC que cuenta con el beneplácito de Junts y ERC, no podemos permitir que sean ellos quien marquen el ritmo en este proyecto emancipador de los países catalanes», añadió la concejala cupaire.