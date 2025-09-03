Afectaciones de unos 45 minutos en la R4 a causa de las obras entre Sant Vicenç de Calders y Martorell

Imagen de archivo de un tren de la línea R4 en la estación de Sant Vicenç de CaldersAriadna Escoda

La R4 acumula retrasos de unos 45 minutos en toda la línea a causa de las obras que Adif está ejecutando entre Sant Vicenç de Calders y Martorell Central, según ha informado Renfe. En esta línea, los trenes finalizan su recorrido en Sant Vicenç de Castellet y se está gestionando servicio alternativo por carretera.

Por otra parte, la R2, la R2 nord y la R2 sud acumulan afectaciones de unos 15 minutos poruna incidencia técnica ya solucionada en un tren a la estación de Passeig de Gràcia.