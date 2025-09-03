Diari Més

Afectaciones de unos 45 minutos en la R4 a causa de las obras entre Sant Vicenç de Calders y Martorell

La R2, R2 nord y la R2 sud acumula demoras de 15 minutos por una incidencia ya solucionada en Passeig de Gràcia

Imagen de archivo de un tren de la línea R4 en la estación de Sant Vicenç de Calders

Imagen de archivo de un tren de la línea R4 en la estación de Sant Vicenç de CaldersAriadna Escoda

ACN

La R4 acumula retrasos de unos 45 minutos en toda la línea a causa de las obras que Adif está ejecutando entre Sant Vicenç de Calders y Martorell Central, según ha informado Renfe. En esta línea, los trenes finalizan su recorrido en Sant Vicenç de Castellet y se está gestionando servicio alternativo por carretera.

Por otra parte, la R2, la R2 nord y la R2 sud acumulan afectaciones de unos 15 minutos poruna incidencia técnica ya solucionada en un tren a la estación de Passeig de Gràcia.

