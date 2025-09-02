El precio de la vivienda usada sube un 8,5% en agosto en la demarcación de Tarragona

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

El precio en la vivienda usada aumenta en la provincia de Tarragona un 8,5% con respecto a agosto del año pasado, según los datos del portal inmobiliario idealista. De esta manera, la demarcación se sitúa en la tercera con un aumento más elevado, sólo por detrás de Lleida y Barcelona, que lidera la lista.

En general, el precio de la vivienda usada en Cataluña subió un 9,7% interanual en agosto, al situarse en 2.665 €/m2. La provincia de Barcelona lidera la subida entre las cuatro provincias con un 10,5% de aumento interanual en el octavo mes del año, al llegar a los 3.023 €/m2, mientras que en la provincia de Gerona el precio ha subido hasta los 2.587 €/m2 (+8,2%), a Lleida hasta 1.459 €/m2 (+8,8%) y a Tarragona hasta 1.728 €/m2 (+8,5%)

La ciudad de Barcelona sigue siendo una de las capitales más caras para comprar vivienda usado en España, según los datos de idealista, con 4.991 €/m2, hecho que representa una subida del 10,2% interanual en agosto y el máximo en la serie histórica de los datos del portal inmobiliario.

El precio aumenta hasta los 1.416 €/m2 (11,9%) en la ciudad de Lleida; hasta los 2.152 €/m2 en Tarragona (6,8%), pero baja a Gerona hasta los 2.512 €/m2, cosa que supone un descenso del 4,8% con respecto a agosto del año pasado y una excepción entre las capitales de toda España incluidas al análisis del portal.

El incremento de precios en Cataluña interanual en agosto se sitúa por debajo de la media nacional, por detrás de Asturias (14%), Baleares (12,3%) y País Vasco (11%).

Aun así, sigue siendo una de las autonomías más caras en precio por metro cuadrado, después de las Baleares (5.068 euros/m2), la Comunidad de Madrid (4.384 euros/m2), el País Vasco (3.287 euros/m2) y las Canarias (3.080 euros/m2).

En España, el precio de la vivienda usada en España subió un 14,8% interanual durante el mes de agosto, al situarse en 2.498 euros/m2, según los datos del portal. Este dato supone además una subida de un 4,5% en los tres últimos meses, de un 1,1% con respecto al mes anterior y el precio más alto de la vivienda usada en España en los registros de idealista. Para calcular el índice de precios inmobiliarios, idealista utiliza la media de los precios de oferta publicados por los anunciantes de este portal inmobiliario.