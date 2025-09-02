Las PAU de septiembre arrancan este miércoles con 8.237 estudiantes matriculados, 836 en Tarragona

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Un total de 8.237 estudiantes se han matriculado de la prueba de acceso a la universidad (PAU) en la convocatoria extraordinaria de septiembre, que tendrá lugar desde este miércoles y hasta el viernes. La cifra de matriculados en las PAU este septiembre representa un incremento de 562 estudiantes con respecto a los 7.675 que hicieron las pruebas en el 2024, un 7% más.

Este aumento consolida una tendencia al alza en convocatorias extraordinarias anteriores y también en la selectividad de junio, con récord de estudiantes matriculados (44.388 en el 2025; 42.535 en el 2024; 41.671 en el 2023; 40.563 en el 2022). De los 8.237 estudiantes, 7.098 son estudiantes de bachillerato y 1.139 de ciclos formativos de grado superior.

De los estudiantes de bachillerato, 3.078 hacen la fase de acceso de las pruebas y alguno de los exámenes de la fase de admisión; 718, solo la fase de acceso y 3.302 se examinan de materias de la fase de admisión. En conjunto, más de la mitad de los estudiantes (4.441) harán solo exámenes de la fase de admisión.

Por demarcaciones, los alumnos inscritos en las pruebas de septiembre se distribuyen entre los 22 tribunales repartidos por el territorio de la manera siguiente: 4.482 estudiantes en Barcelona en 12 tribunales; 1.716 estudiantes en Bellaterra en cuatro tribunales; 662 estudiantes en Girona; 836 en Tarragona y 541 estudiantes en Lleida, repartidos en dos tribunales en cada una de estas ciudades. Los estudiantes podrán consultar el resultado de las pruebas a partir del 16 de septiembre.