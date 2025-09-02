El paro repunta un 2,24% y sitúa en 37.740 el número de desocupados durante agosto en Tarragona y el Ebre

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El número de personas registradas en paro ha repuntado un 2,24% este mes de agosto en el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre, situando la cifra total de desocupadas en las 37.740 -827 más que el mes de julio pasado-.

A pesar de eso, Tarragona es la demarcación catalana donde el paro sube menos en términos relativos, según los datos hechos públicos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El sector servicios sigue concentrando la pérdida más importante de empleo, con 823 personas más, seguido de lejos de la industria, con 46, y la construcción, con 12. Por el contrario, la agricultura cierra el mes con 22 personas menos paradas.

Por otra parte, las mujeres representan 22.379 de las personas paradas y los menores de 25 años son 2.609. Por lo que hace a la afiliación en la Seguridad Social, se ha reducido durante agosto en 4.657 afiliados respecto del mes de julio, un -1,26% menos. Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la variación anual, sin embargo, sigue presentando cifras positivas, con 7.660 afiliados más que en el 2024, un 2,14%.