Muere una mujer ahogada en la playa Mas Mel de Calafell

Una mujer de 59 años y vecina de Barcelona ha muerto esta mañana ahogada en la playa Mas Mel de Calafell (Baix Penedès). Esta es la vigésima víctima mortal en las playas catalanas desde que el 15 de junio empezó oficialmente la campaña de verano.

El aviso en el teléfono de emergencias 112 lo han hecho los socorristas de la playa a las 11.45 horas. La mujer se habría indispuesto dentro del agua y su hija lo ha sacado hasta la arena, donde se le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha movilizado tres unidades terrestres, pero la persona no ha podido ser reanimada. Primero en el lugar ha llegado la Policía Local y posteriormente han acudido patrullas de los Mossos d'Esquadra, que han hecho la comunicación a la familia.

Desde Protección Civil de la Generalitat se recuerda la importancia de extremar las precauciones a las playas, piscinas y aguas interiores este verano. Si se observa que alguien se encuentra mal o tiene dificultades dentro del agua hay que avisar urgentemente al servicio de socorrismo o al teléfono 112 para facilitar su rápida actuación. Algunos de los consejos principales son: