Licitan tres proyectos para impulsar el turismo relacionado con el deporte en la provincia de Tarragona

Publicado por Redacció ACN

La Mancomunidad de Iniciativas para el Desarrollo Integral del Territorio (MIDIT) ha publicado la licitación de tres proyectos para el desarrollo turístico de la zona vinculados al deporte. Las obras están enmarcadas en el Pla de Sostenibilitat Turística Terres de Mestral Outdoor Park de la Costa Daurada.

En concreto, se quiere impulsar un centro de BTT en Pratdip, una Station Trail en Tivissa para corredores de montaña y un centro e-bike en l'Hospitalet de l'Infant. Conjuntamente, el presupuesto previsto es de 369.000 euros. La financiación procederá de fondos Next Generation.