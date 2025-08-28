Las hipotecas en la demarcación alcanzan las 837 en junio, un 50% más que hace un año

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La demarcación de Tarragona también se ha sumado con fuerza a la ola de crecimiento hipotecario en Cataluña. Durante el mes de junio se firmaron 837 préstamos sobre viviendas, una cifra que representa un incremento del 50% respecto al mismo mes del año pasado. Se trata de un aumento muy destacado que sitúa al territorio en segundo lugar en ritmo de crecimiento, solo por detrás de Girona, donde las hipotecas se dispararon un 80%. En conjunto, el capital prestado en las comarcas tarraconenses alcanzó una media de 127.121 euros por hipoteca, por debajo de Barcelona pero por encima de Lleida, lo que confirma que la tendencia al alza también tiene un fuerte impacto en la demarcación.

En el conjunto de Cataluña, el número de hipotecas sobre viviendas se disparó un 32,2% en junio en comparación con un año antes, hasta las 7.154 firmas, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor mes de junio de los últimos quince años, ya que desde 2010 —cuando se registraron 8.390— no se veían cifras tan elevadas. El acumulado del primer semestre asciende a 42.134 préstamos, un 23,8% más que en 2024.

En cuanto al capital prestado durante junio en Cataluña, la cifra alcanzó los 1.303,5 millones de euros, un 45% más en términos interanuales. El préstamo medio se situó en 182.212 euros, muy por encima de la media estatal. En el conjunto de España, se formalizaron 41.834 hipotecas, con un crecimiento del 31,7%, y el importe medio se quedó en 168.363 euros.

El tipo de interés medio de los nuevos préstamos fue del 2,99%, inferior al 3,25% de hace un año pero ligeramente superior al 2,91% de mayo. El 72% de las operaciones se firmaron a tipo fijo y el 28% a tipo variable, con un plazo medio de 25 años.

Si se analiza por comunidades, Cataluña fue la segunda región con más hipotecas en junio, superada por Andalucía (8.135) y por delante de Madrid (6.632). En Cataluña, la distribución muestra cómo Barcelona continúa liderando con 5.144 préstamos, seguida de Girona (872), Tarragona (837) y Lleida (301). En cuanto a los importes, Barcelona encabeza la lista con una media de 197.734 euros, seguida de Girona (157.837), Tarragona (127.121) y Lleida (140.764).