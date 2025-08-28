Alerta roja en Tarragona por tiempo violento: se pueden superar los 40 litros en media hora

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El Servicio Meteorológico de Cataluña ha activado, para este jueves por la mañana, la alerta roja por tiempo violento en la demarcación de Tarragona. El aviso, que supone un peligro muy alto y el máximo que puede establecer el Meteocat (6/6), se concentra en el Tarragonès, aunque se puede extender a otro comarcas como el Baix Camp, el Alt Camp o el Baix Penedès.

El Meteocat ha indicado que este episodio de tiempo violento se caracterizará por una lluvia intensa que puede ir acompañada de tormenta, piedra de diámetro superior a los 2 centímetros, fuertes rachas de vientos, tornados o mangas.

En estos momentos, en el radar del Meteocat se puede ver una gran mancha que se aproxima a la demarcación de Tarragona y caer de lleno en elTarragonès, aunque, según la previsión, podría desplazarse y afectar todavía más al Baix Penedès y al Garraf.