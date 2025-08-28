Los Agentes Rurales hacen 5.000 actuaciones de control y prevención en espacios naturales del Camp de Tarragona

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Agentes Rurales llevan a cabo en los últimos meses una campaña de control y prevención de riesgos en espacios naturales en el Camp de Tarragona. Desde Semana Santa ya han hecho 5.000 actuaciones, entre las que hay información a los usuarios, controles en áreas de escalada, gestión de aparcamientos o garantizar que se hace un buen uso del entorno.

El dispositivo se alargará hasta el 15 de septiembre y, posteriormente, los fines de semana. El cuerpo también se encarga de hacer tareas de prevención de incendios y durante este 2025 la región es la zona de Cataluña que menos ha sufrido el efecto de las llamas, con únicamente 10 hectáreas calcinadas, tal como ha destacado la jefa del Área Regional de los Agentes Rurales en el Camp de Tarragona, Alícia Bayán.