Protección Civil pide extremar la precaución por intensidad y acumulación de lluvia para el jueves

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Protección Civil ha pedido extremar la prudencia ante el temporal, dado que las previsiones de lluvia han empeorado. Para este miércoles, se espera que los chubascos puedan superar los 20 litros por metro cuadrado en media hora en la mitad noroeste de Cataluña, especialmente en las comarcas del Pirineo, Prepirineo leridano y las comarcas de Ponent.

Por lo que hace este jueves, se ha incrementado la probabilidad de superar este umbral de riesgo sobre todo en el Litoral y Prelitoral Central y Norte. El Servicio Meteorológico de Cataluña avanza que se podrían acumular más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas.

Por ahora, ni el 112 ni los Bomberos han recibido ninguna incidencia, pero recalcan evitar acercarse a zonas inundables. La alerta se hace pública después del Comité Técnico del plan Inuncat celebrado la mañana de este miércoles donde todos los organismos implicados han compartido las previsiones y actuaciones que llevarán a cabo.

La Agencia Catalana del Agua (ACA) y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) han incrementado la vigilancia en sus cuencas por la crecida repentina de torrentes y rieras. Por su parte, los Agentes Rurales han incrementado la vigilancia y las actuaciones de control y señalización cerca de zonas inundables y han intensificado la vigilancia de incendios producidos por rayos.