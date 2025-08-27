Los infartos afectan más a los habitantes de la demarcación de Tarragona que al resto de Cataluña

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Les datos de la Encuesta de Salud de Cataluña (ESCA 2023) muestran que en Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre hay una mayor incidencia de infartos con respecto a la media catalana. De hecho, un 4,7% de los hombres tarraconenses y un 3,2% de los hombres ebrenses han sufrido un infarto, enfrente del 3,1% por término medio catalana. En el caso de las mujeres, el 2,2% en Terres de l'Ebre superan también el 1,2% general de Cataluña.

Más ictus y cánceres en comparación con Cataluña

Los casos de ictus también son más frecuentes en Tarragona y entre los hombres de Terres de l'Ebre. Con respecto al cáncer, destaca el caso de las mujeres ebrenses, con un 10,9% diagnosticadas, muy por encima del 6,3% catalán.

Diabetis y MPOC al alza

La diabetes también supera la media en ambos territorios, con cifras del 10,8% en Tarragona y del 10,9% en Terres de l'Ebre, tanto en hombres como en mujeres. Tarragona destaca, además, por una incidencia superior de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (MPOC), especialmente entre los hombres (7.6%) y mujeres (7.3%) ante el 4.9% de hombres y 5.5% de mujeres de Cataluña.

Más hipertensión en Tarragona, menos en el Ebro

Los casos de hipertensión arterial son más elevados en Tarragona (hombres 31.8% y mujeres 25.7%) que la media catalana (hombres 27.4% y mujeres 25.0%), mientras que en Terres de l'Ebre se mantienen por debajo de la media catalana (23.1% hombres y 21.8% mujeres).

Problemas de salud mental y cefaleas: más frecuentes en mujeres

Las mujeres de Tarragona y Terres de l'Ebre sufren más problemas de salud mental y depresión con respecto al conjunto de Cataluña, de manera que un 30.2% de las tarraconenses y un 32.4% de las ebrenses dicen sufrir dolor de cabeza (ante el 22.6% de la media de mujeres catalanas).

Percepción de salud mejor en el Ebre

A pesar de estos indicadores, la población de Tarragona percibe un mejor estado general de salud que la media catalana, situando los datos en 15.4% hombres y 11.2% en mujeres delante de los 14.4% hombres y 11% mujeres catalanas.

Más uso de los servicios de enfermería en Terres de l'Ebre

Los hombres y las mujeres de Terres de l'Ebre, junto con los hombres de Tarragona, son los principales usuarios de los servicios de enfermería, según los datos de la ESCA 2023. De manera que un 43.4% de los hombres de Tarragona, un 47,1% de los ebrenses y un 53.2% de las ebrenses hacen uso de los servicios enfermería por delante del 45.3% de la media de hombres en Cataluña y del 50.6% de la media de mujeres catalanas.