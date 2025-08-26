Alerta por fuertes lluvias este miércoles en Tarragona: se pueden superar los 20 l/m²

Publicado por ACNRedacció Creado: Actualizado:

Protección Civil ha activado la prealerta del plan especial de emergencias por inundaciones de Cataluña (Inuncat) por la previsión de lluvias fuertes de cara el miércoles y jueves. El Servicio Meteorológico de Cataluña ha emitido un aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvia el miércoles a partir de las 14 h y hasta las 20h del jueves.

Durante estas horas la posibilidad de precipitación podría superar los 20 l/m² en 30 minutos en algunos puntos en las zonas con más peligro de intensidad de lluvia. De acuerdo con las previsiones del Meteocat, el miércoles las lluvias afectarían a la mitad oeste de Cataluña y el jueves el nordeste.

En el caso de Tarragona, el Meteocat ha activado el aviso amarillo -moderado- en las comarcas de la Terra Alta y la Ribera d'Ebre por el episodio de lluvias fuertes que se espera que lleguen a la demarcación este miércoles, especialmente, entre las 12.00 y las 00.00 horas.