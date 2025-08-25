Castells
Collita extraordinària
El cap de setmana deixa 18 castells de gamma extra i vuit castells de 9 i ha servit per veure les millors actuacions de la temporada de la Colla Vella, la Jove de Tarragona, els Xiquets de Reus i els Moixiganguers d’Igualada
Aquest 2025 el món casteller havia vist 35 castells de gamma extra abans de començar el cap de setmana i en unes hores entre dissabte i diumenge Verds, Vella, Jove i Joves en van sumar 18 de cop. Les diades de festa major del Catllar, Igualada i l’Arboç no van decebre, tot i que aquesta última es va haver de suspendre abans dels pilars de mèrit per falta d’assistència mèdica. Les quatre colles de Sant Fèlix van demostrar que estan en forma per encarar el 30 d’agost, però a més els Xiquets de Reus i els Moixiganguers d’Igualada van completar les seves millors actuacions de la temporada.
Colla Vella dels Xiquets de Valls, Colla Jove Xiquets de Tarragona i Castellers de Vilafranca van complir els objectius que s’havien plantejat al Catllar i l’Arboç. Els rosats van obrir les dues actuacions amb el 5de9f, que ja comencen a dominar com ho van fer la temporada 2019 quan en van descarregar nou. Enguany ja en porten cinc i s’ha convertit en el seu gamma extra per excel·lència. També van sumar novament el 7de9f que ha millorat, i de quina manera, des del primer carregat per Sant Joan. Aquell dia va faltar gas al tronc per descarregar-lo, per Firagost ja el van completar amb certa tranquil·litat i al Catllar s’hi van divertir. Si a aquestes dues estructures se li suma la sorpresa del cap de setmana, el 9de8, fan un còctel estimulant que condueix a la colla cap al 9de9f. El 9de8 no l’intentaven des de l’any 2018 i amb pocs assajos han pogut dominar-lo per fer-lo a les dues places. L’altre castell de gamma extra del cap de setmana va ser el Pde8fm que va mostrar una imatge excel·lent al Catllar, el millor de la temporada fins el moment.
La Colla Jove Xiquets de Tarragona volia fer un pas més en la seva trajectòria de temporada i ho van aconseguir tot i que el 4de9 amb folre i agulla es va quedar a mitges. El van provar a la segona ronda del Catllar, el quatre ja va donar molta feina i el pilar de set es va acabar trencant quan semblava que el treball extraordinari dels pilaners els conduïa a l’èxit. Igual que va passar a Santa Teresa 2024, carregat i amb deures per a les pròximes diades. La gamma extra no es va quedar aquí per a ells, perquè van tornar a fer el Pde8fm, que no va generar desgast com el de Sant Magí i van duplicar un difícilment millorable 2de9fm. També a les dues places del cap de setmana va anar el 3de9f que volen pujar un pis més per Sant Fèlix i van sumar novament un 4de9f, que els va donar maldecaps perquè el van completar a la segona després d’un intent desmuntat.
Els Castellers de Vilafranca van fer quatre gamma extra dissabte i dos diumenge. El 2de9fm i el 5de9f van anar tant al Catllar com a l’Arboç, mentre el 9de8 només es va veure a la vila del Tarragonès. Aquest tres castells representen passarel·les necessàries per arribar al 3de10fm o el 9de9f que podrien provar a la seva festa major. Però segurament el castell que més il·lusió els va fer va ser el Pde8fm, que van descarregar per primera vegada enguany. Han renovat l’alineació, el pilar de set els havia donat algun ensurt, però les facilitats que genera el Catllar per fer els pilars de mèrit els va portar a l’èxit. De fet, el volien tornar a provar a l’Arboç però la suspensió de la diada els va impedir repetir-lo. El 4de9f pensant en el 4de10fm va completar el seu cap de setmana.
La colla que obrirà la diada de Sant Fèlix, la Joves de Valls, també tenia una examen per a nota a Igualada. S’havia rumorejat la possibilitat que intentés el 4de9 sense folre, però el cap de colla tenia clar que els seus objectius principals eren uns altres i volia evitar riscos innecessaris. Va repetir l’actuació que havia ensenyat per Sant Joan i Firagost a la plaça del Blat, però ara tenia el repte de fer-ho fora de casa. Dos brillants castells de gamma extra amb manilles, 2de9fm i Pde8fm, i els dos castells bàsics de nou, 3de9f i 4de9f, van completar la millor actuació que s’ha vist mai a la Festa Major d’Igualada. A la capital de l’Anoia també brillar els Xiquets de Reus descarregant un castell que no completaven des de l’any 2023, el 2de8f, que van acompanyar del cinquè 5de8 i el 3de8 per segellar la seva millor actuació de l’any. El mateix van viure els Moixiganguers locals que van obrir la diada amb el segon 5/8 de l’any i van estrenar el castell de nou, un treballadíssim i èpic 4de9f, i també el 4de8 amb l’agulla, que va quedar carregat quan es va trencar el pilar que ja havia marxat l’enxaneta.
Resultats
- C. Vilafranca: 2/9fm, 5/9f, 4/9f
- Colla Vella: 5/9f, 9/8, 3/9f
- Jove de Tarragona: 2/9fm, id4/9f, 4/9f, 3/9f
- Minyons de l’Arboç: 3/7, 5/6, id4/7, i4/7
Igualada | Festa Major
- Joves de Valls: 3/9f, 2/9fm, 4/9f, P/8fm
- Moixiganguers d’Igualada: 5/8, id4/9f, 4/9f, 4/8a(c)
- X. Reus: 5/8, 2/8f, 3/8
El Catllar | Festa Major
- Colla Vella: 5/9f, 7/9f, 9/8, P/8fm
- C. Vilafranca: 5/9f, 2/9fm, 9/8, P/8fm
- Jove de Tarragona: 2/9fm, 4/9fa(c), 3/9f, P/8fm
Albinyana | Festa Major
- Nens del Vendrell: 4/7a, 4/7, 3/7
- C. Foix: 3/6, 4/6, 3/6a