La Vella, la Jove de Tarragona i els Verds llueixen 5d9f i 2d9fm en la Diada de l'Arboç

La diada castellera de l'Arboç (Baix Penedès) no ha defraudat i els colles han portat fins a cinc castells de gamma extra a plaça. És una trobada que permet escalfar motors a les colles abans de la cita de Sant Fèlix. La Colla Jove Xiquets de Tarragona ha obert plaça amb el 2d9fm. També els Castellers de Vilafranca han obert amb la Torre de 9. La primera construcció dels Minyons de l'Arboç ha sigut el 3d7, l'únic castell de set que ha pogut descarregar la colla amfitriona tot i intentar, en dues rondes, el 4d7. Els Verds i la Vella de Valls han descarregat també l'imponent 5d9f. La diada ha acabat a les quatre de la tarda sense pilars, després de tres llargues hores d'actuació a temperatures per sobre dels 30 graus.