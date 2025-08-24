Diari Més

La Vella, la Jove de Tarragona i els Verds llueixen 5d9f i 2d9fm en la Diada de l'Arboç

Els Minyons de l'Arboç, els amfitrions, tornen a intentar aixecar carregar el 4d7 sense èxit

Intent desmuntat del 4d9f la Jove de Tarragona en la segona ronda de la diada de l'Arboç

Intent desmuntat del 4d9f la Jove de Tarragona en la segona ronda de la diada de l'Arboç

La diada castellera de l'Arboç (Baix Penedès) no ha defraudat i els colles han portat fins a cinc castells de gamma extra a plaça. És una trobada que permet escalfar motors a les colles abans de la cita de Sant Fèlix. La Colla Jove Xiquets de Tarragona ha obert plaça amb el 2d9fm. També els Castellers de Vilafranca han obert amb la Torre de 9. La primera construcció dels Minyons de l'Arboç ha sigut el 3d7, l'únic castell de set que ha pogut descarregar la colla amfitriona tot i intentar, en dues rondes, el 4d7. Els Verds i la Vella de Valls han descarregat també l'imponent 5d9f. La diada ha acabat a les quatre de la tarda sense pilars, després de tres llargues hores d'actuació a temperatures per sobre dels 30 graus.

9d8 de la Vella a la segona ronda de la diada de l'Arboç

5d6 dels Minyons de l'Arboç en la segona ronda de la diada local

L'anxaneta de la colla Jove de Tarragona en la descarrega del 2d9

5d9 de la Colla Vella Xiquets de Valls a la primera ronda de la diada de l'Arboç

2d9fm de la Colla Jove Xiquets de Tarragona en la primera ronda de la diada del'Arboç

5d9f dels Castellers de Vilafranca en la segona ronda de la diada de l'Arboç

9d8 de la colla Vella Xiquets de Valls en la segona ronda de la diada de l'Arboç amb una de les tres enxanetes fent l'aleta

3d7 dels Minyons de l'Arboç en la primera ronda de la diada local

Torre de 9 amb folre i manilles dels Castellers de Vilafranca a la primrea ronda de la diada de l'Arboç

Espectadors gravant i mirant la Vella de Valls muntant un peu del 5d9 en la primera ronda

