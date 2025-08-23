Controlado el incendio de vegetación forestal en Roda de Berà, que ha afectado a 1,2 hectáreas

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Bomberos dieron por controlado este sábado por la tarde el incendio de vegetación forestal en Roda de Berà (Tarragonès), del cual tuvieron aviso a las 15.05 horas. El origen del fuego fue un vehículo y las llamas cogieron masa forestal.

El flanco izquierdo quemaba en baja intensidad, mientras que el derecho era el más activo. Los Bomberos enviaron 17 dotaciones terrestres, cuatro helicópteros y dos aviones, de los cuales sólo quedaron 14 equipos terrestres hasta última hora de la noche. El teléfono 112 recibió 227 llamadaspor este fuego forestal. Según las primeras estimaciones de los Agentes Rurales, afectó a 1,2 hectáreas.